Ночная атака на Хмельнитчину: количество поврежденных зданий возросло до 400

По состоянию на 14:00 субботы в результате ночной атаки российскими беспилотниками на Хмельницкую область повреждено около четырех сотен зданий.

Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в комментарии для "Суспільне"

Детали: По словам местного чиновника, повреждения получили как административные помещения, школы, коммунальные учреждения, так и сотни частных домов жителей Меджибожской и Деражнянской общины.

Тюрин сообщил, что человеческих потерь из-за обстрела России Хмельницкой области, нет.

Прямая речь Тюрина: "Сумма нанесенного материального ущерба пока уточняется. Сейчас на местах работают комиссии, созданные в теробщинах, которые обследуют и фиксируют последствия ночного вражеского нападения.

Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов общин. Кроме того, ведется работа по получению помощи от наших международных партнеров".

Этому предшествовало: