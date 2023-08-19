Ночная атака на Хмельнитчину: количество поврежденных зданий возросло до 400
По состоянию на 14:00 субботы в результате ночной атаки российскими беспилотниками на Хмельницкую область повреждено около четырех сотен зданий.
Источник: первый заместитель начальника Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в комментарии для "Суспільне"
Детали: По словам местного чиновника, повреждения получили как административные помещения, школы, коммунальные учреждения, так и сотни частных домов жителей Меджибожской и Деражнянской общины.
Тюрин сообщил, что человеческих потерь из-за обстрела России Хмельницкой области, нет.
Прямая речь Тюрина: "Сумма нанесенного материального ущерба пока уточняется. Сейчас на местах работают комиссии, созданные в теробщинах, которые обследуют и фиксируют последствия ночного вражеского нападения.
Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов общин. Кроме того, ведется работа по получению помощи от наших международных партнеров".
Этому предшествовало:
- Россияне в ночь на 19 августа атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".
- В Хмельницкой области в нескольких селах взрывной волной повреждены дома. Сначала сообщалось, что взрывной волной повреждено около тридцати домов. Известно было о 8 пострадавших: двух раненых осколками стекла женщин и шести лицах, которые обратились к врачам в шоковом состоянии.