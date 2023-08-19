Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пропагандисты РФ подтвердили, что в Чернигове целились по производителям дронов

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 15:28
Пропагандисты РФ подтвердили, что в Чернигове целились по производителям дронов
Удар по драмтеатру в Чернигове, скриншот из видео РИА Новости

Пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Источник: РИА Новости со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией"

Детали: Источник российских пропагандистов сообщил, что удар по Чернигову пришелся на "место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек" ("Люті пташки").

Источник РИА также предоставил "копию приглашения" на это мероприятие.

Пропагандисты утверждают, что мероприятие "специально маскировалось под "фестиваль дронов"", так как организаторы рекомендовали не надевать военную форму". 

При этом на мероприятие запрещено было приносить оружие. 

Также организаторы подчеркивали, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности Украины информацию (представлены разработки).

Также они отмечали, что "большинство участников – действующие военные", поэтому снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

РИА Новости опубликовали короткое видео момента "прилета" в черниговский драмтеатр, снятое неназванным человеком. 

Предыстория:

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой. Известно уже о 7 погибших и 90 раненых, среди них дети.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.

Темы: ЧерниговбеспилотникиРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники

Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16, есть договоренность о 50-60

Газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным

фотоВ пожаре в центре Йоханнесбурга погибло 73 человека: Зеленский выразил соболезнования

Назначили нового министра обороны Британии вместо Уоллеса

Все новости...
Чернигов
Они просто гуляли со своими родителями: Зеленский о пострадавших в Чернигове детях
Россия ударила в Чернигове по слету производителей дронов и аэроразведчиков
Россияне ударили ракетой по драмтеатру в Чернигове: 7 погибших, 90 раненых
Последние новости
18:27
обновлено, видеоУбийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных
18:06
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
18:03
На орбите распался старый советский спутник
18:03
В России "героя СВО" наградили – дровами, льдом и центральным отоплением
17:55
Microsoft отделит Teams от пакета Office, чтобы избежать антимонопольного штрафа ЕС
17:49
США впервые передадут Тайваню оружие по программе для суверенных государств
17:47
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
17:30
Казахстан покупает танкеры для альтернативы экспортному трубопроводу через РФ
17:14
В Минобразования рассказали, сколько первоклассников будет в 2023 году
17:10
Минцифры запускает программу для предпринимателей "Власне": победители смогут привлечь до 4 миллионов
Все новости...
Реклама: