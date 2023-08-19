Пропагандисты РФ подтвердили, что в Чернигове целились по производителям дронов

Удар по драмтеатру в Чернигове, скриншот из видео РИА Новости

Пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Источник: РИА Новости со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией"

Детали: Источник российских пропагандистов сообщил, что удар по Чернигову пришелся на "место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль "Свирепых птичек" ("Люті пташки").

Источник РИА также предоставил "копию приглашения" на это мероприятие.

Пропагандисты утверждают, что мероприятие "специально маскировалось под "фестиваль дронов"", так как организаторы рекомендовали не надевать военную форму".

При этом на мероприятие запрещено было приносить оружие.

Также организаторы подчеркивали, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности Украины информацию (представлены разработки).

Также они отмечали, что "большинство участников – действующие военные", поэтому снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

РИА Новости опубликовали короткое видео момента "прилета" в черниговский драмтеатр, снятое неназванным человеком.

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