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У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки РФ

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 18:47
У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки РФ
Фото: Getty Images

В Києві на День незалежності не влаштовуватимуть масових заходів, на державному рівні на Хрещатику планується провести виставку підбитої російської військової техніки.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки".

Деталі: У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30.

Нагадаємо: 

  • В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.
  • Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.
  • Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".

Теми: КиївДень Незалежності
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