У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки РФ
Субота, 19 серпня 2023, 18:47
В Києві на День незалежності не влаштовуватимуть масових заходів, на державному рівні на Хрещатику планується провести виставку підбитої російської військової техніки.
Джерело: КМДА у Telegram
Дослівно: "Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки".
Деталі: У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30.
Нагадаємо:
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України не виключають, що на День Незалежності України Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що держава-агресор методично веде криваву війну проти України і очікувати ракетних ударів чи інших терористичних актів можна щодня.
- Під час заходів до Дня Незалежності України 24 серпня Київська служба порятунку та Муніципальна охорона Києва будуть "у повній бойовій готовності".