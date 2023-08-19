У Києві не буде масових заходів на День незалежності, але влаштують виставку підбитої техніки РФ

В Києві на День незалежності не влаштовуватимуть масових заходів, на державному рівні на Хрещатику планується провести виставку підбитої російської військової техніки.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки".

Деталі: У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30.

Нагадаємо: