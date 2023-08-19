В Киеве не будет массовых мероприятий на День независимости, но устроят выставку подбитой техники РФ
Суббота, 19 августа 2023, 18:47
В Киеве на День независимости не будут устраивать массовых мероприятий, на государственном уровне на Крещатике планируется провести выставку подбитой российской военной техники.
Источник: КГГА в Telegram
Дословно: "Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники".
Детали: В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют сегодня в 23:30.
Напомним:
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на День Независимости Украины Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.
- В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что государство-агрессор методично ведет кровавую войну против Украины и ожидать ракетных ударов или других террористических актов можно ежедневно.
- Во время мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа Киевская служба спасения и Муниципальная охрана Киева будут "в полной боевой готовности".