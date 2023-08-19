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В Киеве не будет массовых мероприятий на День независимости, но устроят выставку подбитой техники РФ

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 18:47
В Киеве не будет массовых мероприятий на День независимости, но устроят выставку подбитой техники РФ
Фото: Getty Images

В Киеве на День независимости не будут устраивать массовых мероприятий, на государственном уровне на Крещатике планируется провести выставку подбитой российской военной техники.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники".

Детали: В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют сегодня в 23:30.

Напомним: 

  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что на День Независимости Украины Россия может совершить очередной акт ракетного терроризма.
  • В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что государство-агрессор методично ведет кровавую войну против Украины и ожидать ракетных ударов или других террористических актов можно ежедневно.
  • Во время мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа Киевская служба спасения и Муниципальная охрана Киева будут "в полной боевой готовности".

Темы: КиевДень Независимости
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