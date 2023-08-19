В Киеве не будет массовых мероприятий на День независимости, но устроят выставку подбитой техники РФ

В Киеве на День независимости не будут устраивать массовых мероприятий, на государственном уровне на Крещатике планируется провести выставку подбитой российской военной техники.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "Город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости. Как проинформировали городские власти письмом из Офиса президента, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники".

Детали: В связи с этим с сегодняшнего вечера перекроют движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

В то же время движение по улице Богдана Хмельницкого - от Крещатика до улицы Владимирской - откроют сегодня в 23:30.

Напомним: