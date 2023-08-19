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Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми – командувач Повітряних сил

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 23:15
Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми – командувач Повітряних сил
Микола Олещук, ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що Україна має досвід експлуатації західного винищувача F-16, оскільки він сідав на наші аеродроми.

Джерело: інтерв’ю Олещука в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво".

Деталі: За його словами, зараз Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг. "Ми проводимо відповідну реконструкцію, ми покращуємо покриття, покращуємо інфраструктуру аеродромів, ми будуємо нові захисні споруди", - повідомив командувач.

"І я думаю з моменту набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні", - зазначив Олещук.

Нагадаємо: У квітні 2023 року речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що американські винищувачі були на аеродромах Україні ще до вторгнення Росії, зокрема, у 2012 та 2018 роках. "У нас є десятки різних аеродромів – оперативних, штатних, які можна використовувати для польотів цієї авіації", – зазначав він.

Що було раніше: Перед цим міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на західних винищувачах F-16, мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.

Теми: Повітряні сили ЗСУзброяавіавійна
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