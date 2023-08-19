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Резніков: Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 20:18
Резніков: Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16
Олексій резніков, фото: Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на західних винищувачах F-16, мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "24 каналу"

Пряма мова Резнікова: "Навчання (на винищувачах F-16 – ред.) вже розпочалися".

Деталі: За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь також певна кількість інженерів та техніків.

Резніков підкреслив, що про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – наголосив міністр оборони України.

"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", – додав міністр оборони України.

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Теми: РезніковзброяУкраїнаавіа
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