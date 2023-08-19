Резніков: Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на західних винищувачах F-16, мінімальний термін підготовки складає 6 місяців.
Джерело: Резніков в інтерв’ю "24 каналу"
Пряма мова Резнікова: "Навчання (на винищувачах F-16 – ред.) вже розпочалися".
Деталі: За його словами, крім пілотів, у навчаннях беруть участь також певна кількість інженерів та техніків.
Резніков підкреслив, що про завершення цих навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.
"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", – наголосив міністр оборони України.
"Мінімальний термін на підготовку пілотів – 6 місяців", – додав міністр оборони України.
Що було раніше:
- У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Навчання мають розпочатися у серпні, але, за даними ЗМІ, США тривалий час не схвалювали фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці. Міністерство оборони Данії раніше в п’ятницю підтвердило, що навчання українців на F-16 почнуться до кінця серпня.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше підтвердив згоду Вашингтона схвалити надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать навчання на них.
- Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як українські пілоти завершать навчання.