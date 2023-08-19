Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 23:15
Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил
Николай Олещук, ФОТО Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что Украина имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

Источник: интервью Олещука в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно".

Детали: По его словам, сейчас Украина занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. "Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения", - сообщил командующий.

"И я думаю с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине", - отметил Олещук.

Напомним: В апреле 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что американские истребители были на аэродромах Украины еще до вторжения России, в частности, в 2012 и 2018 годах. "У нас есть десятки различных аэродромов - оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", - отмечал он.

Что предшествовало: Перед этим министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Темы: Воздушные силы ВСУоружиеавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы прокомментировали активность российских МиГов 17 августа
Воздушники предупредили о ракетной опасности для двух областей
F-16 не смогут защищать Украину этой осенью и зимой – Игнат
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: