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Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 23:15
Истребитель F-16 уже садился на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил
Николай Олещук, ФОТО Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что Украина имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

Источник: интервью Олещука в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно".

Детали: По его словам, сейчас Украина занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. "Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения", - сообщил командующий.

"И я думаю с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине", - отметил Олещук.

Напомним: В апреле 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что американские истребители были на аэродромах Украины еще до вторжения России, в частности, в 2012 и 2018 годах. "У нас есть десятки различных аэродромов - оперативных, штатных, которые можно использовать для полетов этой авиации", - отмечал он.

Что предшествовало: Перед этим министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на западных истребителях F-16, минимальный срок подготовки составляет 6 месяцев.

Темы: Воздушные силы ВСУоружиеавиавойна
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