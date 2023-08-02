Суд знову відсторонив від посади Павелка
Середа, 2 серпня 2023, 17:25
Суд відсторонив від посади підозрюваного в розкраданні коштів президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Рішення виніс 2 серпня Шевченківський районний суд Львова. Павелка відсторонено на 2 місяці (до 2 жовтня 2023 року).
Повний текст ухвали суду буде оголошений 8 серпня.
Як уточнило УП джерело, процес із розгляду клопотання прокурорів про відсторонення тривав 28 днів.
Минулого тижня рішення про відсторонення від посади суд також виніс стосовно іншого фігуранта цієї справи – генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.
Обидва підозрювані перебувають у СІЗО.
Передісторія:
- 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри про розкрадання коштів у провадженні про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
- Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена.
- 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і заарештував його на 60 діб. Термін дії ухвали про усунення Павелка з посади закінчився (суд не зміг розглянути його продовження у відведені терміни) і Офіс генпрокурора подав нове клопотання.
- 13 липня правоохоронці затримали Запісоцього з метою доставити в суд.
- Сторона звинувачення зазначала, що Запісоцький не з'являється на засідання суду. Адвокат у справі УАФ Денис Бугай стверджував, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, його підопічного викликали у військкомат, де той пройшов військово-лікарську комісію.
- 14 липня суд арештував Запісоцького на 60 діб.