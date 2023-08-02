Суд знову відсторонив від посади Павелка

Суд відсторонив від посади підозрюваного в розкраданні коштів президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Рішення виніс 2 серпня Шевченківський районний суд Львова. Павелка відсторонено на 2 місяці (до 2 жовтня 2023 року).

Повний текст ухвали суду буде оголошений 8 серпня.

Як уточнило УП джерело, процес із розгляду клопотання прокурорів про відсторонення тривав 28 днів.

Минулого тижня рішення про відсторонення від посади суд також виніс стосовно іншого фігуранта цієї справи – генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Обидва підозрювані перебувають у СІЗО.

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