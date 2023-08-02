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Суд знову відсторонив від посади Павелка

Валентина РоманенкоСереда, 2 серпня 2023, 17:25
Суд знову відсторонив від посади Павелка
АНДРІЙ ПАВЕЛКО. ФОТО: GETTY IMAGES

Суд відсторонив від посади підозрюваного в розкраданні коштів президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Рішення виніс 2 серпня Шевченківський районний суд Львова. Павелка відсторонено на 2 місяці (до 2 жовтня 2023 року).

Повний текст ухвали суду буде оголошений 8 серпня.

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Як уточнило УП джерело, процес із розгляду клопотання прокурорів про відсторонення тривав 28 днів.

Минулого тижня рішення про відсторонення від посади суд також виніс стосовно іншого фігуранта цієї справи –  генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Обидва підозрювані перебувають у СІЗО.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри про розкрадання коштів у провадженні про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
  • Їм було обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 9,9 млн грн кожному. Застава була внесена.
  • 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і заарештував його на 60 діб. Термін дії ухвали про усунення Павелка з посади закінчився (суд не зміг розглянути його продовження у відведені терміни) і Офіс генпрокурора подав нове клопотання.
  • 13 липня правоохоронці затримали Запісоцього з метою доставити в суд. 
  • Сторона звинувачення зазначала, що Запісоцький не з'являється на засідання суду. Адвокат у справі УАФ Денис Бугай стверджував, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, його підопічного викликали у військкомат, де той пройшов військово-лікарську комісію.
  • 14 липня суд арештував Запісоцького на 60 діб.

Теми: футболкорупціясудОфіс генпрокурора
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