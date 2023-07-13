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Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 16:35
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Юрій Запісоцький, фото: УАФ

Правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.

Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, коментар адвоката на сторінці УАФ у Facebook

Деталі: Запісоцього затримали для доставки в суд щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу

Затримання відбулось в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській.

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Адвокат по справі УАФ Денис Бугай твердив, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, він був викликаний до військкомату, де пройшов військово-лікарську комісію.

"Після цього, для завершення мобілізаційних питань, Юрій Запісоцький прибув до військкомату 10-го та 11 липня. Зокрема зараз він проходить співбесіди, тестування та оцінювання за результатами яких буде ухвалене рішення щодо проходження військової служби", - заявив Бугай        .

Адвокат також каже, що "жодних законних підстав зміни Юрію Запісоцькому запобіжного заходу на арешт немає".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • У 2022 році президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри щодо розкрадання коштів у справі щодо провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
  •  16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і арештував його на 60 діб.
  • Але вже 11 липня УАФ заявила, що суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Теми: судкорупціяфутбол
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