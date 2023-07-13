Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд

Правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.

Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, коментар адвоката на сторінці УАФ у Facebook

Деталі: Запісоцього затримали для доставки в суд щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу

Затримання відбулось в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській.

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Адвокат по справі УАФ Денис Бугай твердив, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, він був викликаний до військкомату, де пройшов військово-лікарську комісію.

"Після цього, для завершення мобілізаційних питань, Юрій Запісоцький прибув до військкомату 10-го та 11 липня. Зокрема зараз він проходить співбесіди, тестування та оцінювання за результатами яких буде ухвалене рішення щодо проходження військової служби", - заявив Бугай .

Адвокат також каже, що "жодних законних підстав зміни Юрію Запісоцькому запобіжного заходу на арешт немає".

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