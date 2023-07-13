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Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 16:35
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Юрій Запісоцький, фото: УАФ

Правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.

Джерело: джерело УП в правоохоронних органах, коментар адвоката на сторінці УАФ у Facebook

Деталі: Запісоцього затримали для доставки в суд щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу

Затримання відбулось в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській.

Адвокат по справі УАФ Денис Бугай твердив, що Запісоцький не ухилявся від суду. За його даними, він був викликаний до військкомату, де пройшов військово-лікарську комісію.

"Після цього, для завершення мобілізаційних питань, Юрій Запісоцький прибув до військкомату 10-го та 11 липня. Зокрема зараз він проходить співбесіди, тестування та оцінювання за результатами яких буде ухвалене рішення щодо проходження військової служби", - заявив Бугай        .

Адвокат також каже, що "жодних законних підстав зміни Юрію Запісоцькому запобіжного заходу на арешт немає".

Що було раніше:

  • У 2022 році президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та генеральний секретар асоціації Запісоцький отримали підозри щодо розкрадання коштів у справі щодо провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.
  •  16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і арештував його на 60 діб.
  • Але вже 11 липня УАФ заявила, що суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Теми: судкорупціяфутбол
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