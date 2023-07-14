Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького

Суд арештував на 60 діб підозрюваного в розкраданні коштів генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього без альтернативи застави.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Рішення виніс Шевченківський районний суд Львова 14 липня.

Також ухвалено, що застава в розмірі 9 млн 880 тисяч грн, внесена за Запісоцького компанією УАФ Маркетинг в листопаді 2022 року, стягується в дохід держави.

Прокрорами також внесено клопотання про відсторонення Запісоцького від займаної посади. Його суд розгляне найближчим часом.

Суд також має розглянути аналогічне клопотання про відсторонення від посади президента УАФ Андрія Павелка.

Що передувало: 13 липня правоохоронці затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцього з метою доставити в суд.

Передісторія: