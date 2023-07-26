ППО збила крилаті ракети над Київщиною, Дніпром та Харківщиною – Ігнат
Середа, 26 липня 2023, 20:22
Протиповітряна оборона збила російські крилаті ракети над Київщиною та Харківщиною, а також над містом Дніпро.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу
Деталі: Він додав, що розслаблятися ще рано, оскільки в небі над Україною ще лишаються випущені окупантами крилаті ракети.
За словами Ігната, були випущені, імовірно, "Кинджали" та балістичні ракети.
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Станом на 20:30 масштабну повітряну тривогу по Україні скасували.
Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram, що "завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше ввечері Повітряні сили повідомили, що російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".
- "Суспільне" писало, що на Хмельниччині було чутно вибухи.