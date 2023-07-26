Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО збила крилаті ракети над Київщиною, Дніпром та Харківщиною – Ігнат

Середа, 26 липня 2023, 20:22
ППО збила крилаті ракети над Київщиною, Дніпром та Харківщиною – Ігнат

Протиповітряна оборона збила російські крилаті ракети над Київщиною та Харківщиною, а також над містом Дніпро.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу

Деталі: Він додав, що розслаблятися ще рано, оскільки в небі над Україною ще лишаються випущені окупантами крилаті ракети.

За словами Ігната, були випущені, імовірно, "Кинджали" та балістичні ракети.

Станом на 20:30 масштабну повітряну тривогу по Україні скасували.

Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram, що "завдяки злагодженим діям усіх захисників неба, ми відбили цю атаку".

Що передувало:

  • Раніше ввечері Повітряні сили повідомили, що російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".
  • "Суспільне" писало, що на Хмельниччині було чутно вибухи.

Теми: обстрілКиївська областьППОДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
обстріл
ППО збила 36 російських ракет – Повітряні сили
У Повітряних силах назвали одну з цілей російських ракет у середу ввечері
Окупанти 55 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: