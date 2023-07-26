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Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 17:03
Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників
Російський Ту-95мс, фото ТАСС

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників Ту-95мс увечері 26 липня. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря!".

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Деталі: Повітряні сили попередили про цю загрозу о 16:57.

Згодом вони уточнили, що орієнтовний час підльоту крилатих ракет із Каспію – "година-півтори", тож сигнал повітряної тривоги по південних та східних регіонах буде оголошено близько 17:40.

"Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій! Будьте уважні! Прямуйте в укриття!", – додали у Повітряних силах ЗСУ. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлення: О 17:40 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області, о 17:55 – у Києві, о 18:00 у більшості областей України.

Довідка: Зазвичай кожен літак Ту-95мс несе 2-4 ракети, а максимальне бойове навантаження – 8 ракет.

Цьому передувало: Вдень 26 липня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Близько 13 години війська РФ завдали удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, обидві ракети було збито на Вінниччині.

Однак Повітряні сили повідомляли також про загрозу ракетного удару Росії ввечері середи через зліт 12 стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУракетний ударвійна
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