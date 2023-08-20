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Наближаємося до того, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 01:10
Наближаємося до того, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові починають тестувати шведські бойові літаки Gripen, а України веде перемовини, щоб ці літаки "з’явилися у нашому небі".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Дуже і дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне з найскладніших завдань. Але я впевнений – ми його виконаємо.

Зараз маємо проривний результат щодо Gripen, сучасних класних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком – перемовини за перемовинами – наближаємося до того, щоб Gripen з’явилися у нашому небі".

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Деталі: Зеленський зазначив, що обговорив це питання з прем’єр-міністром Швеції і представниками шведських парламентських партій.

Він додав, що Україна почала працювати "над початком етапу тренування наших хлопців на Gripen".

Теми: ЗеленськийШвеціяавіавинищувачі
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