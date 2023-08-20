Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Приближаемся к тому, чтобы шведские Gripen появились в нашем небе – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 01:10
Приближаемся к тому, чтобы шведские Gripen появились в нашем небе – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начинают тестировать шведские боевые самолеты Gripen, а Украина ведет переговоры, чтобы эти самолеты "появились в нашем небе".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Очень и очень стараемся увеличить возможности военной авиации. Это одна из самых сложных задач. Но я уверен - мы ее выполним.

Сейчас имеем прорывной результат по Gripen, современным классным шведским боевым самолетам. Наши воины начинают уже тестировать их. И мы шаг за шагом – переговоры за переговорами – приближаемся к тому, чтобы Gripen появились в нашем небе".

Детали: Зеленский отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Швеции и представителями шведских парламентских партий.

Он добавил, что Украина начала работать "над началом этапа тренировки наших ребят на Gripen".

Темы: ЗеленскийШвецияавиаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Украина и Швеция будут совместно производить БМП CV-90 – декларация
Украинцы уже учатся на шведских истребителях Gripen – Зеленский
Оккупанты в очередной раз безуспешно пытались отвоевать Урожайное, за сутки 26 боестолкновений - Генштаб
В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию: 7 погибших, 144 пострадавших
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: