Приближаемся к тому, чтобы шведские Gripen появились в нашем небе – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начинают тестировать шведские боевые самолеты Gripen, а Украина ведет переговоры, чтобы эти самолеты "появились в нашем небе".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Очень и очень стараемся увеличить возможности военной авиации. Это одна из самых сложных задач. Но я уверен - мы ее выполним.

Сейчас имеем прорывной результат по Gripen, современным классным шведским боевым самолетам. Наши воины начинают уже тестировать их. И мы шаг за шагом – переговоры за переговорами – приближаемся к тому, чтобы Gripen появились в нашем небе".

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Детали: Зеленский отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Швеции и представителями шведских парламентских партий.

Он добавил, что Украина начала работать "над началом этапа тренировки наших ребят на Gripen".