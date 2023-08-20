Аеропорти "Внуково" і "Домодєдово обмежили роботу – росЗМІ

Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 20 серпня ввели тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Джерело: російське видання "РИА Новости", Телеграм-канал Baza, мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Ззаначається, що у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" затримують рейси на виліт і приліт, деякі рейси направляють у "Шереметьєво"

Baza додає, що у "Внуково" і "Домодєдово"оголошено режим "Килим" через можливу загрозу БПЛА.

Реклама:

Нагадаємо: Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 10 серпня вводили тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Оновлено: Вранці 20 серпня Собянін повідомив, що нібито вночі сили російської ППО перешкодили спробі прольоту безпілотника на Москву.