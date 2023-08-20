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Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничили работу – росСМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 03:28
Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили работу – росСМИ
фото с сайта "Внуково"

Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 20 августа ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Источник: российское издание "РИА Новости", Телеграмм-канал Baza, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Отмечается, что в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые рейсы направляют в "Шереметьево"

Baza добавляет, что во "Внуково" и "Домодедово" объявлен режим "Ковер" из-за возможной угрозы БПЛА.

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Напмним: Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Обновлено: Утром 20 августа Собянин сообщил, что якобы ночью силы российской ПВО помешали попытке пролета беспилотника на Москву.

Темы: Росcияаэропортавиа
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