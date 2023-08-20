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Росія під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 09:38
Росія під сильним тиском через атаки дронів та ракет по її території – розвідка Британії
ДИМ ПІСЛЯ удару БПЛА В РАЙОНІ МОСКОВСЬКОГО "ЕКСПОЦЕНТРУ". ФОТО: BAZA

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.

Джерело: зведення британської розвідки, "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні йдеться, що "керівництво Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ, швидше за все, перебуває під сильним тиском з метою покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії".

"Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по Росії зенітно-ракетних комплексів С-200", – вказують у розвідці.

У Міноборони уточнюють, що "ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів знята з озброєння ППО України", однак "зараз вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета".

"Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вдерся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", – вказує британська розвідка.

Відомство також припускає, що "тиск, ймовірно, буде особливо сильним на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова", тоді як "головнокомандувач ПКС генерал Сергій Суровікін, як і раніше, відсутній, адже є підозра, що його затримали у зв'язку з заколотом "групи Вагнера" в червні 2023 року".

Нагадаємо: У ніч на 20 серпня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито український безпілотник атакував залізничний вокзал у Курську.

Напередодні британська розвідка поінформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як РФ на Харківщині – ні.

Теми: Росіяобстрілвійна
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