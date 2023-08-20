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Россия под сильным давлением из-за атак дронов и ракет по ее территории - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 09:38
Россия под сильным давлением из-за атак дронов и ракет по ее территории - разведка Британии
ДЫМ ПОСЛЕ удара БПЛА В РАЙОНЕ МОСКОВСКОГО "ЭКСПОЦЕНТРА". ФОТО: BAZA

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что в последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины на войне.

Источник: сводка британской разведки, "Европейская правда"

Детали: В сообщении говорится, что "руководство Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, скорее всего, находится под сильным давлением с целью улучшения противовоздушной обороны над западной частью России".

"Беспилотные летательные аппараты регулярно наносят удары по Москве. Кроме того, участились сообщения о ракетных ударах по России зенитно-ракетных комплексов С-200", – указывают в разведке.

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В Минобороны уточняют, что "это оружие советских времен весом 7,5 тонн и длиной 11 метров снято с вооружения ПВО Украины", однако "сейчас оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета".

"Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывает британская разведка.

Ведомство также предполагает, что "давление, вероятно, будет особенно сильным на начальника штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова", тогда как "главнокомандующий ВКС генерал Сергей Суровикин по-прежнему отсутствует, ведь есть подозрение, что его задержали в связи с мятежом "группы Вагнера" в июне 2023 года".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В ночь на 20 августа губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что якобы украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.

Накануне британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ на Харьковщине – нет.

Темы: Росcияобстрелвойна
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