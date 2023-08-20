Окупанти: два дрони впали на територію військової частини у Ростовській області

Російські окупанти заявили про збиття нібито трьох дронів над Ростовською областю, два з яких упали на території військової частини.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова Голубєва: "Рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе.

По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі".

Деталі: За його словами, два дрони нібито впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська.

Про жертви та пошкодження ворог традиційно не повідомляє.

Нагадаємо: Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.