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Окупанти: два дрони впали на територію військової частини у Ростовській області

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 09:55
Окупанти: два дрони впали на територію військової частини у Ростовській області
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Російські окупанти заявили про збиття нібито трьох дронів над Ростовською областю, два з яких упали на території військової частини.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Пряма мова Голубєва: "Рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе.

По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі".

Деталі: За його словами, два дрони нібито впали на території військової частини в Кам'янську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська.

Про жертви та пошкодження ворог традиційно не повідомляє.

Нагадаємо: Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.

Теми: Росіявійна
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