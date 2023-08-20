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Оккупанты: два дрона упали на территорию воинской части в Ростовской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 09:55
Оккупанты: два дрона упали на территорию воинской части в Ростовской области
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Российские оккупанты заявили о сбитии якобы трех дронов над Ростовской области, два из которых упали на территории воинской части.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Прямая речь Голубева: "Ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе.

По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели".

Детали: По его словам, два дрона якобы упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска.

О жертвах и повреждениях враг традиционно не сообщает.

Напомним: Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что в последние месяцы участились атаки дронов и ракет по территории России, которые являются стратегически важными для Украины на войне.

Темы: Росcиявойна
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