У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби
Неділя, 20 серпня 2023, 10:53
У російській Бурятії річка вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмивши залізничні колії Байкало-Амурської магістралі - економіка РФ втратить мільярди.
Джерело: "Медуза" з посиланням на главу регіону
Деталі: Рух поїздів на тій ділянці зупинили.
За словами влади, через руйнування дамби підмито 200 метрів залізничного полотна і пошкоджено 10 опор контактної мережі.
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Вона скаржиться, що збиток для економіки країни від простою вантажів "обчислюватиметься мільярдами рублів".
Населення від прориву дамби "поки що не постраждало".
Ліквідацією наслідків планують займатися тиждень.
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Нагадаємо: У ніч на 12 серпня в російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.