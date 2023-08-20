У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби

У російській Бурятії річка вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмивши залізничні колії Байкало-Амурської магістралі - економіка РФ втратить мільярди.

Джерело: "Медуза" з посиланням на главу регіону

Деталі: Рух поїздів на тій ділянці зупинили.

За словами влади, через руйнування дамби підмито 200 метрів залізничного полотна і пошкоджено 10 опор контактної мережі.

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Вона скаржиться, що збиток для економіки країни від простою вантажів "обчислюватиметься мільярдами рублів".

Населення від прориву дамби "поки що не постраждало".

Ліквідацією наслідків планують займатися тиждень.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на 12 серпня в російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.