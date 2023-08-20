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У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 10:53
У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби
фото: мнс бурятії

У російській Бурятії річка вийшла з берегів і частково зруйнувала дамбу, розмивши залізничні колії Байкало-Амурської магістралі - економіка РФ втратить мільярди.

Джерело: "Медуза" з посиланням на главу регіону

Деталі: Рух поїздів на тій ділянці зупинили.

За словами влади, через руйнування дамби підмито 200 метрів залізничного полотна і пошкоджено 10 опор контактної мережі.

Вона скаржиться, що збиток для економіки країни від простою вантажів "обчислюватиметься мільярдами рублів".

Населення від прориву дамби "поки що не постраждало".

Ліквідацією наслідків планують займатися тиждень.

Нагадаємо: У ніч на 12 серпня в російському Уссурійську прорвало дамбу, кілька вулиць затоплено, у місті лунала сирена і проводили евакуацію.

Теми: Росіязалізниця
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