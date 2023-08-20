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В Бурятии на неделю остановили поезда из-за прорыва дамбы

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 10:53
В Бурятии на неделю остановили поезда из-за прорыва дамбы
фото: мчс бурятии

В российской Бурятии река вышла из берегов и частично разрушила дамбу, размыв железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали – экономика РФ потеряет миллиарды.

Источник: "Медуза" со ссылкой на главу региона

Детали: Движение поездов на том участке остановили.

По словам властей, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети.

Они жалуются, что ущерб для экономики страны от простоя грузов "будет исчисляться миллиардами рублей".

Население от прорыва дамбы "пока что не пострадало".

Ликвидацией последствий планируют заниматься неделю.

Напомним: В ночь на 12 августа в российском Уссурийске прорвало дамбу, несколько улиц затоплены, в городе звучала сирена и проводили эвакуацию.

Темы: Росcияжелезная дорога
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