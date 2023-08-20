В Бурятии на неделю остановили поезда из-за прорыва дамбы

В российской Бурятии река вышла из берегов и частично разрушила дамбу, размыв железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали – экономика РФ потеряет миллиарды.

Источник: "Медуза" со ссылкой на главу региона

Детали: Движение поездов на том участке остановили.

По словам властей, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети.

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Они жалуются, что ущерб для экономики страны от простоя грузов "будет исчисляться миллиардами рублей".

Население от прорыва дамбы "пока что не пострадало".

Ликвидацией последствий планируют заниматься неделю.

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Напомним: В ночь на 12 августа в российском Уссурийске прорвало дамбу, несколько улиц затоплены, в городе звучала сирена и проводили эвакуацию.