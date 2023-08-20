Росіяни атакували Золоту Балку, поранили цивільного
Неділя, 20 серпня 2023, 13:16
Російські окупанти 20 серпня атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади на Херсонщині, поранили літнього чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що російська артилерія вдарила близько пʼяти разів.
Через обстріли зруйновано господарську споруду.
Легкі поранення отримав 69-річний чоловік, його шпиталізували.
Нагадаємо: Російські окупанти о 7 ранку 20 серпня атакували Куп’янськ Харківської області, поранили чоловіка, лікарі борються за його життя.