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Росіяни атакували Золоту Балку, поранили цивільного

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 13:16
Росіяни атакували Золоту Балку, поранили цивільного
скріншот з сайту deepstatemap

Російські окупанти 20 серпня атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади на Херсонщині, поранили літнього чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російська артилерія вдарила близько пʼяти разів.

Через обстріли зруйновано господарську споруду.

Легкі поранення отримав 69-річний чоловік, його шпиталізували.

Нагадаємо: Російські окупанти о 7 ранку 20 серпня атакували Куп’янськ Харківської області, поранили чоловіка, лікарі борються за його життя.

Теми: Херсонська областьобстріл
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