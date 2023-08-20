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Россияне атаковали Золотую Балку, ранили гражданского

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 13:16
Россияне атаковали Золотую Балку, ранили гражданского
скриншот c сайта deepstatemap

Российские оккупанты 20 августа атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины на Херсонщине, ранили пожилого мужчину.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Уточняется, что российская артиллерия ударила около пяти раз.

Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение.

Легкие ранения получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним: Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.

Темы: Херсонская областьобстрел
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