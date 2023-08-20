Россияне атаковали Золотую Балку, ранили гражданского
Воскресенье, 20 августа 2023, 13:16
Российские оккупанты 20 августа атаковали Золотую Балку Новоалександровской общины на Херсонщине, ранили пожилого мужчину.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Уточняется, что российская артиллерия ударила около пяти раз.
Из-за обстрелов разрушено хозяйственное сооружение.
Реклама:
Легкие ранения получил 69-летний мужчина, его госпитализировали.
Напомним: Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.