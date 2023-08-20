Зеленський: Україна отримає 42 літаки F-16

Президент Володимир Зеленський з Нідерландів повідомив, що 42 винищувачі F-16 "будуть в українському небі".

Джерело: Зеленський у соцмережах, спільна пресконференція Зеленського і прем'єра Нідерландів

Пряма мова Зеленського: "F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика.

Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку!".

Деталі: Зеленський опублікував селфі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте на фоні F-16.

Пізніше Зеленський дописав, що Україна отримає 42 винищувачі F-16.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Зеленський ходить по військовій базі в Нідерландах та оглядає винищувачі.

Оновлено: Водночас під час спільної пресконференції прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна має 42 винищувачі F-16 і поки що зарано говорити про кількість, яку передадуть Україні.

Рютте сказав, що спочатку потрібно провести навчання у Данії та Румунії. Наразі відбувається мовне навчання пілотів. У майбутньому розпочнеться військове навчання і переміститься на територію Румунії.

Він також наголосив на важливості наявності необхідної інфраструктури для обслуговування F-16.

Зеленський зазначив, що не хотів говорити про кількість, але Рютте озвучив інформацію, що відбуваються перемовини щодо 42 бортів.

Нагадаємо: Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів, повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат.