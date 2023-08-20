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Зеленский: Украина получит 42 самолета F-16

Роман Петренко, Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 17:27
Зеленский: Украина получит 42 самолета F-16

Президент Владимир Зеленский из Нидерландов сообщил, что 42 истребители F-16 "будут в украинском небе".

Источник: Зеленский в соцсетях, совместная пресс-конференция Зеленского и премьера Нидерландов

Прямая речь Зеленского: "F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика.

Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк!".

Детали: Зеленский опубликовал селфи с премьером Нидерландов Марком Рютте на фоне F-16.

Позже Зеленский дописал, что Украина получит 42 истребителя F-16.

Ранее в сети появилось видео, как Зеленский ходит по военной базе в Нидерландах и осматривает истребители.

Обновлено: В то же время во время совместной пресс-конференции премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна имеет 42 истребителя F-16 и пока рано говорить о количестве, которое передадут Украине.

Рютте сказал, что сначала нужно провести обучение в Дании и Румынии. Сейчас происходит языковое обучение пилотов. В будущем начнется военное обучение и переместится на территорию Румынии.

Он также отметил важность наличия необходимой инфраструктуры для обслуживания F-16.

Зеленский отметил, что не хотел говорить о количестве, но Рютте озвучил информацию, что происходят переговоры о 42 бортах.

Напомним: Для своей защиты Украина нуждается в замене морально и физически устаревших советских самолетов различных типов единым типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16, в количестве до двух сотен бортов, сообщал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Темы: истребителиЗеленский
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