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Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 16:28
Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини
фото: ДСНС

19 серпня у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули 4 працівники.

Джерело: речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова "Суспільному"

Деталі: За словами речниці, пожежа сталася у складському приміщенні.

Внаслідок цього загинули чотири працівника ДНДКЦ.

Що передувало: 19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи.

Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.

В МВС повідомили, що вибухи на околиці Києва сталися внаслідок детонації під час експертизи, яку проводили спеціалісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Теми: КиївМВС
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