Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини
19 серпня у Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули 4 працівники.
Джерело: речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова "Суспільному"
Деталі: За словами речниці, пожежа сталася у складському приміщенні.
Внаслідок цього загинули чотири працівника ДНДКЦ.
Що передувало: 19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи.
Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.
В МВС повідомили, що вибухи на околиці Києва сталися внаслідок детонації під час експертизи, яку проводили спеціалісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.