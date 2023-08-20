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Под Киевом из-за детонации во время экспертизы погибли 4 человека

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 16:28
Под Киевом из-за детонации во время экспертизы погибли 4 человека
фото: ГСЧС

19 августа в Петропавловской Борщаговке, что под Киевом, в результате взрыва в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД погибли 4 работника.

Источник: пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова "Суспільному"

Детали: По словам пресс-секретаря, пожар произошел в складском помещении.

В результате этого погибли четыре работника ГНДКЦ.

Что предшествовало: 19 августа в районе Кольцевой дороги на окраине Киева прогремели взрывы.

Позже стало известно, что на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел пожар, есть пострадавшие.

В МВД сообщили, что взрывы на окраине Киева произошли в результате детонации во время экспертизы, которую проводили специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Темы: КиевМВД
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