Росіяни двічі після обіду обстріляли Херсонщину, є загиблі

Російські окупанти 20 серпня після 15.00 двічі обстріляли Херсонщину, загинули 2 людини, є поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Офіс генпрокурора

Деталі: Так, 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді Херсонської області.

За словами Прокудіна, йдеться про село Козацьке.

Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям.

Ще одна цивільна особа отримала поранення, її госпіталізували: "У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення".

Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.

Глава ОВА повідомив, що від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.