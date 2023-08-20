Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни двічі після обіду обстріляли Херсонщину, є загиблі

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 17:37
Росіяни двічі після обіду обстріляли Херсонщину, є загиблі
ОБСТРІЛ ХЕРСОНЩИНИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти 20 серпня після 15.00 двічі обстріляли Херсонщину, загинули 2 людини, є поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Офіс генпрокурора

Деталі: Так, 20 серпня близько 15:00 окупанти обстріляли село у Новокаховській громаді Херсонської області.

За словами Прокудіна, йдеться про село Козацьке.

Реклама:

Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям.

Ще одна цивільна особа отримала поранення, її госпіталізували: "У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення".

Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОВА повідомив, що від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни атакували Золоту Балку, поранили цивільного
Окупанти заборонили використовувати безпілотники на лівому березі Херсонщини
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 17-річна дівчина
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: