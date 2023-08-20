Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне дважды после обеда обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 17:37
Россияне дважды после обеда обстреляли Херсонщину, есть погибшие
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНЩИНЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты 20 августа после 15.00 дважды обстреляли Херсонщину, погибли 2 человека, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Офис генпрокурора

Детали: Так, 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село в Новокаховской общине Херсонской области.

По словам Прокудина, речь идет о селе Казацкое.

Реклама:

Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Еще один гражданский человек получил ранения, его госпитализировали: "У 45-летней женщины - множественные осколочные ранения".

Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОГА сообщил, что от полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Херсонская область
Россияне атаковали Золотую Балку, ранили гражданского
Оккупанты запретили использовать беспилотники на левом берегу Херсонщины
Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: