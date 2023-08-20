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Россияне дважды после обеда обстреляли Херсонщину, есть погибшие

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 17:37
Россияне дважды после обеда обстреляли Херсонщину, есть погибшие
ОБСТРЕЛ ХЕРСОНЩИНЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты 20 августа после 15.00 дважды обстреляли Херсонщину, погибли 2 человека, есть раненые.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Офис генпрокурора

Детали: Так, 20 августа около 15:00 оккупанты обстреляли село в Новокаховской общине Херсонской области.

По словам Прокудина, речь идет о селе Казацкое.

Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Еще один гражданский человек получил ранения, его госпитализировали: "У 45-летней женщины - множественные осколочные ранения".

Около 15:30 оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице Новоберислава.

Глава ОГА сообщил, что от полученных ранений 33-летний местный житель погиб на месте.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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