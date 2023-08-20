Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16

Данії вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.

Джерело: прем'єр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським

Пряма мова: "Ви і ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. Саме тому ми сьогодні (20 серпня - ред.) оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну".

Деталі: Рішення Данії прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. За словами керівника ОП, за результатами перемовин є домовленості щодо навчання українських пілотів на F-16, а також про передачу Данією 19 літаків Україні після його завершення.

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Фредеріксен уточнила, що наразі в Данії більше 70 військових з України, які прибули на навчання на F-16.

Вона сподівається, що до Нового року перша група із 6 літаків попрямують в Україну. У наступному році - ще 8 літаків полетять до України, а в 2025 році – ще 5 літаків.

За словами Зеленського, частина українських воїнів уже в Данії. Він привітався із ними на пресконференції.

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Президент повідомив, що уже починаються тренувальні місії для українців, які навчатимуться у Данії.

Він зазначив, що не хоче нічого казати про ймовірні дати завершення навчань та передачі літаків.

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