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Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 19:03
Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16
Зеленський і Метте Фредеріксен фото: ОП

Данії вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.

Джерело: прем'єр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським

Пряма мова: "Ви і ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. Саме тому ми сьогодні (20 серпня - ред.) оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну".

Деталі: Рішення Данії прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. За словами керівника ОП, за результатами перемовин є домовленості щодо навчання українських пілотів на F-16, а також про передачу Данією 19 літаків Україні після його завершення.

Фредеріксен уточнила, що наразі в Данії більше 70 військових з України, які прибули на навчання на F-16. 

Вона сподівається, що до Нового року перша група із 6 літаків попрямують в Україну. У наступному році - ще 8 літаків полетять до України, а в 2025 році – ще 5 літаків.   

За словами Зеленського, частина українських воїнів уже в Данії. Він привітався із ними на пресконференції.

Президент повідомив, що уже починаються тренувальні місії для українців, які навчатимуться у Данії.

Він зазначив, що не хоче нічого казати про ймовірні дати завершення навчань та передачі літаків. 

Нагадаємо: 

  • 20 серпня президент Володимир Зеленський з Нідерландів повідомив, що 42 винищувачі F-16 "будуть в українському небі".

Теми: винищувачіДаніяУкраїна
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