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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 19:03
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16
Зеленский и Метте Фредериксен, фото: ОП

Дании решила передать Украине 19 истребителей F-16.

Источник: премьер Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским

Прямая речь: "Вы и ваши земляки продемонстрировали нам, что такое настоящая храбрость. За это мы вам обязаны всей поддержкой. С начала войны Дания была на вашей стороне, потому что ваша свобода - это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще. Именно поэтому мы сегодня (20 августа - ред.) объявляем, что предоставим 19 F-16 в Украину".

Детали: Решение Дании прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. По словам руководителя ОП, по результатам переговоров есть договоренности об обучении украинских пилотов на F-16, а также о передаче Данией 19 самолетов Украине после его завершения.

Фредериксен уточнила, что сейчас в Дании более 70 военных из Украины, которые прибыли на обучение на F-16.

Она надеется, что до Нового года первая группа из 6 самолетов направятся в Украину. В следующем году - еще 8 самолетов полетят в Украину, а в 2025 году - еще 5 самолетов.

По словам Зеленского, часть украинских воинов уже в Дании. Он поздоровался с ними на пресс-конференции.

Президент сообщил, что уже начинаются тренировочные миссии для украинцев, которые будут учиться на F-16 в Дании.

Он отметил, что не хочет ничего говорить о вероятных датах завершения учений и передачи самолетов.

Напомним:

  • 20 августа президент Владимир Зеленский из Нидерландов сообщил, что 42 истребителя F-16 "будут в украинском небе".

Темы: истребителиДанияУкраина
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