Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський
Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі.
Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен
Пряма мова: "Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".
Деталі: Таким чином Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.
Фредеріксен зазначила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли.
За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ України, коли у бійців немає відповідного озброєння. За його словами, Україна не буде ризикувати життями тисяч захисників заради просування до 5-8 км, коли немає потужної зброї.
Він зазначив, що поки Україна готувалася до контрнаступу, росіяни дійсно окопувалися, мінували територію та вибудовували свою оборону, проте вони усе це робили ще з 2014 року.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах виключив можливість "обміну будь-чого" на українські території. Таким чином він прокоментував ймовірність мирних переговорів з РФ.
- 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території.
- Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.
- Генсек НАТО, коментуючи висловлювання Єнссена, заявив, що Україна має сама вирішувати, коли настануть умови для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення.