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Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 19:39
Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський
Зеленський на пресконференції з прем'єром Данії

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі. 

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен

Пряма мова: "Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".

Деталі: Таким чином Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.

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Фредеріксен зазначила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли.

За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ України, коли у бійців немає відповідного озброєння. За його словами, Україна не буде ризикувати життями тисяч захисників заради просування до 5-8 км, коли немає потужної зброї.

Він зазначив, що поки Україна готувалася до контрнаступу, росіяни дійсно окопувалися, мінували територію та вибудовували свою оборону, проте вони усе це робили ще з 2014 року. 

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Теми: НАТОУкраїнаЗеленськийвійна
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