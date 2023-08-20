Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 19:39
Ми готові обміняти Бєлгород на членство в НАТО – Зеленський
Зеленський на пресконференції з прем'єром Данії

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про територіальні поступки заради членства України в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російський Бєлгород на членство в Альянсі. 

Джерело: Зеленський на спільній пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен

Пряма мова: "Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".

Деталі: Таким чином Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на мир та членство в НАТО.

Фредеріксен зазначила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли.

За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ України, коли у бійців немає відповідного озброєння. За його словами, Україна не буде ризикувати життями тисяч захисників заради просування до 5-8 км, коли немає потужної зброї.

Він зазначив, що поки Україна готувалася до контрнаступу, росіяни дійсно окопувалися, мінували територію та вибудовували свою оборону, проте вони усе це робили ще з 2014 року. 

Нагадаємо: 

Теми: НАТОУкраїнаЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
НАТО
WSJ: На Заході хотіли б запропонувати Україні членство в НАТО в обмін на території
Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: