Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский
Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о территориальных уступках ради членства Украины в НАТО заявил, что Украина готова обменять российский Белгород на членство в Альянсе.
Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен
Прямая речь: "Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО".
Детали: Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО.
Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.
По словам Зеленского, трудно критиковать контрнаступление Украины, когда у бойцов нет соответствующего вооружения. По его словам, Украина не будет рисковать жизнями тысяч защитников ради продвижения до 5-8 км, когда нет мощного оружия.
Он отметил, что пока Украина готовилась к контрнаступлению, россияне действительно окапывались, минировали территорию и выстраивали свою оборону, однако они все это делали еще с 2014 года.
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории. Таким образом он прокомментировал вероятность мирных переговоров с РФ.
- 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории.
- Впоследствии он назвал "ошибкой" свои слова о возможном сценарии членства Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России, сказанные накануне.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания Йенссена, заявил, что Украина должна сама решать, когда наступят условия для присоединения к любым переговорам после российского вторжения.