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Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 19:39
Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский
Зеленский на пресс-конференции с премьером Дании

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о территориальных уступках ради членства Украины в НАТО заявил, что Украина готова обменять российский Белгород на членство в Альянсе.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен

Прямая речь: "Обмен территорий? Мы готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО".

Детали: Таким образом Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на мир и членство в НАТО.

Фредериксен отметила, что Украина будет сама решать, вести ли ей переговоры о мире и когда.

По словам Зеленского, трудно критиковать контрнаступление Украины, когда у бойцов нет соответствующего вооружения. По его словам, Украина не будет рисковать жизнями тысяч защитников ради продвижения до 5-8 км, когда нет мощного оружия.

Он отметил, что пока Украина готовилась к контрнаступлению, россияне действительно окапывались, минировали территорию и выстраивали свою оборону, однако они все это делали еще с 2014 года.

Напомним:

Темы: НАТОУкраинаЗеленскийвойна
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