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В спецслужбах РФ призывают Путина уволить Шойгу и объявить мобилизацию – ЗМІ

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 21:25
В спецслужбах РФ призывают Путина уволить Шойгу и объявить мобилизацию – ЗМІ
фото: Кремль

Некоторые в российских спецслужбах призывают диктатора Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и перейти к более агрессивному ведению войны.

Источник: Bloomberg

Детали: Отмечается, что многие представители российской элиты были удивлены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать главаря наемников Евгения Пригожина.

Это вызвало беспокойство среди российских чиновников относительно возможных распрей на высшем уровне.

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Кроме того недовольство неудачами России на поле боя все еще теплится в среде оккупационных силовиков.

Так, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов все еще остаются на своих должностях.

По словам двух источников издания, попытка Пригожина сместить их имела определенную поддержку в ключевых органах государственной безопасности РФ.

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По словам пяти человек, знакомых с ситуацией, сторонники жесткой линии в российских силовых структурах хотят сместить Шойгу и начать воевать в Украине более агрессивно. Они предлагают объявить военное положение в РФ и провести полномасштабную мобилизацию.

В то же время, пока нет никаких признаков того, что их отстранят. Вместо этого политическое руководство РФ расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Темы: ПутинПригожинвойнаРосcия
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