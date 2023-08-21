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Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний бомбардувальник РФ – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 01:54
Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний бомбардувальник РФ – ЗМІ
Фото З Telegram The Moscow Times

Внаслідок атаки безпілотників на аеродром у Новгородській області Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.

Джерело: The Moscow Times у Telegram

Дослівно: "Учора (19 серпня – ред.) було пошкоджено щонайменше один літак, повідомило Міноборони РФ.

У мережі, можливо, з'явилося фото військового аеродрому "Сольці" Новгородської області після удару безпілотника. На фото видно повністю згорілий Ту-22М3".

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Деталі: Видання зазначає, що у Росії не залишилося інженерно-технічної бази для нового будівництва стратегічних бомбардувальників.

The Moscow Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що раніше питання диверсій обговорювалося на нарадах президента РФ Володимира Путіна з силовиками.

"Вони "клялися", що подібного більше не станеться, але 100% гарантію ніхто дати не зміг", – пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уранці 19 серпня українські Сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, було пошкоджено щонайменше один літак.

Теми: авіаРосія
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