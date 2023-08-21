Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический бомбардировщик РФ – СМИ

В результате атаки беспилотников на аэродром в Новгородской области Украина впервые смогла полностью уничтожить стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил РФ.

Источник: The Moscow Times в Telegram

Дословно: "Вчера (19 августа – ред.) был поврежден по меньшей мере один самолет, сообщило Минобороны РФ.

В сети, возможно, появилось фото военного аэродрома "Сольцы" Новгородской области после удара беспилотника. На фото видно полностью сгоревший Ту-22М3".

Детали: Издание отмечает, что у России не осталось инженерно-технической базы для нового строительства стратегических бомбардировщиков.

The Moscow Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что ранее вопрос диверсий обсуждался на совещаниях президента РФ Владимира Путина с силовиками.

"Они "клялись", что подобного больше не произойдет, но 100% гарантию никто дать не смог", – пишет издание.

Напомним: Утром 19 августа украинские Силы обороны атаковали беспилотниками военный аэродром в Новгородской области РФ, был поврежден по меньшей мере один самолет.