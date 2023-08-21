Неучасть Путіна у саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – ЗМІ

Неявка Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.

Джерело: CNN

Деталі: Путін не поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі, який відбудеться цього тижні, пише видання.

Неучасть Путіна красномовно свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів російського лідера, йдеться у публікації.

Реклама:

Як пише видання, раніше Путін був людиною, на яку слід звернути увагу. Однак після його вторгнення в Україну світ сприймає його по-іншому. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені.

Як відомо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за участь у схемі депортації українських дітей до Росії.

Довідково. БРІКС – міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.