Неучасть Путіна у саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – ЗМІ
Неявка Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію РФ та дуже обмежені можливості російського президента пересуватися світом.
Джерело: CNN
Деталі: Путін не поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі, який відбудеться цього тижні, пише видання.
Неучасть Путіна красномовно свідчить про ізоляцію Росії та про звуження горизонтів російського лідера, йдеться у публікації.
Як пише видання, раніше Путін був людиною, на яку слід звернути увагу. Однак після його вторгнення в Україну світ сприймає його по-іншому. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені.
Як відомо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за участь у схемі депортації українських дітей до Росії.
Довідково. БРІКС – міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки.