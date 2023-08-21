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Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 02:44
Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

Неявка Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции РФ и очень ограниченных возможностях российского президента перемещаться по миру.

Источник: CNN

Детали: Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, который состоится на этой неделе, пишет издание.

Неучастие Путина красноречиво свидетельствует об изоляции России и о сужении горизонтов российского лидера, говорится в публикации.

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Как пишет издание, ранее Путин был человеком, на которого следует обратить внимание. Однако после его вторжения в Украину мир воспринимает его по-другому. Теперь российский лидер отсутствует на мировой политической арене.

Как известно, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за участие в схеме депортации украинских детей в Россию.

Справка. БРИКС – межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

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Темы: ПутинЮАРРосcия
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