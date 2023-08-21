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Удари по тилах РФ погіршують моральний дух окупантів на фронті – ISW

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 04:45
Удари по тилах РФ погіршують моральний дух окупантів на фронті – ISW
ФОТО З TELEGRAM THE MOSCOW TIMES

Українські удари по тилових районах РФ погіршують моральний дух російських військ, що може загрожувати стабільності оборони окупантів на багатьох критичних ділянках фронту, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з проблемою зниження морального духу після українських ударів по тилових районах. Проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил".

Деталі: Повідомляється, що російські "воєнкори" розкритикували Міноборони РФ за те, що не запобігло атаці безпілотника на авіабазу "Сольці" в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень літаків, які там базувалися.

"Міноборони заявило, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї і що пожежа пошкодила один літак, але пожежники швидко загасили вогонь. Знімки, опубліковані 20 серпня, показують, що на авіабазі "Сольці" горить надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3 (кодова назва НАТО Backfire-C). Російське інсайдерське джерело стверджує, що вогонь пошкодив або повністю знищив два літаки. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські сили використовували невеликий і відносно недорогий квадрокоптер для проведення атаки, та критикували Міноборони РФ за те, що не зберігало літаки в ангарах. Вони зазначали, що навіть елементарні захисні конструкції і сітки надійно захищають від квадрокоптерів", – йдеться у звіті інституту.

В ISW вважають, що пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 саме по собі не призведе до значних наслідків з військової точки зору, але реакція російських провоєнних блогерів на атаку демонструє, як такі удари по тилу сприяють більш масштабним зусиллям України з погіршення бойового духу російських військових.

Теми: Росіябезпілотники
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