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Удары по тылам РФ ухудшают моральный дух оккупантов на фронте – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 04:45
Удары по тылам РФ ухудшают моральный дух оккупантов на фронте – ISW
ФОТО ИЗ TELEGRAM THE MOSCOW TIMES

Украинские удары по тыловым районам РФ ухудшают моральный дух российских войск, что может угрожать стабильности обороны оккупантов на многих критических участках фронта, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с проблемой снижения морального духа после украинских ударов по тыловым районам. Проблемы морального духа могут быстро усугубиться и распространиться среди российских фронтовых подразделений, если одно подразделение под давлением распадется, что может посеять панику и значительно снизить боеспособность других российских сил".

Детали: Сообщается, что российские "военкоры" раскритиковали Минобороны РФ за то, что не предотвратило атаку беспилотника на авиабазу "Сольцы" в Новгородской области 19 августа и преуменьшило серьезность повреждений самолетов, которые там базировались.

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"Минобороны заявило, что российские войска сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия и что пожар повредил один самолет, но пожарные быстро потушили огонь. Снимки, опубликованные 20 августа, показывают, что на авиабазе "Сольцы" горит сверхзвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3 (кодовое название НАТО Backfire-C). Российский инсайдерский источник утверждает, что огонь повредил или полностью уничтожил два самолета. Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские силы использовали небольшой и относительно недорогой квадрокоптер для проведения атаки, и критиковали Минобороны РФ за то, что не хранило самолеты в ангарах. Они отмечали, что даже элементарные защитные конструкции и сетки надежно защищают от квадрокоптеров", – говорится в отчете института.

В ISW считают, что повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 само по себе не приведет к значительным последствиям с военной точки зрения, но реакция российских провоенных блогеров на атаку демонстрирует, как такие удары по тылу способствуют более масштабным усилиям Украины по ухудшению боевого духа российских военных.

Темы: Росcиябеспилотники
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