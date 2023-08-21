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Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників у Підмосков'ї: 2 постраждалих

"Українська правда", Ірина БалачукПонеділок, 21 серпня 2023, 08:55
Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників у Підмосков'ї: 2 постраждалих
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ «ГРІМ», ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міністерство оборони Росії стверджує, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї нібито знищили два українських безпілотники.

Джерело: російське Міноборони у Telegram, пропагандистка Маргарита Симоньян та губернатор Московської області Андрій Воробйов у Telegram

Деталі: Повідомляється, що безпілотник нібито впав у районі населеного пункту Покровське Рузького району Московської області, при цьому обійшлося без постраждалих.

Доповнено: Пізніше російське Міноборони заявило, що о 8:16 збило в Московській області другий нібито український безпілотник.

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Повідомляється, що нібито "силами ППО український безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено і знищено над територією Істринського району Московської області".

Пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму Telegram заявила, що нібито один із двох збитих безпілотників у Московській області впав поруч із її будинком.
Вона додала, що це сталося на сусідній вулиці й опублікувала фото з невеликим стовпом диму. 

 
Фото з Telegram Симоньян

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотники перехопили на заході та північному заході столичного регіону.

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В одному з випадків уламки впали на садовий будинок у міському окрузі Істра, унаслідок чого постраждали 2 людини: чоловіка забрали в лікарню, жінка від госпіталізації відмовилася. 

 
Фото з telegram Воробйова 

Також, за словами Воробйова, вибиті вікна в трьох будинках. 

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Теми: Росіябезпілотники
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