Минобороны РФ заявило, что уничтожило 2 беспилотников в Подмосковье: 2 пострадавших

Министерство обороны России утверждает, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили 2 украинских беспилотника.

Источник: российское Минобороны в Telegram, пропагандистка Маргарита Симоньян и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram

Детали: Сообщается, что беспилотник якобы упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области, при этом обошлось без пострадавших.

Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что в 8:16 сбило в Московской области второй якобы украинский беспилотник.

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Сообщается, что якобы "силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области".

Пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram заявила, что якобы один из двух сбитых беспилотников в Московской области упал рядом с ее домом.

Она добавила, что это произошло на соседней улице и опубликовала фото с небольшим столбом дыма.

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Фото из telegram Симоньян

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватили на западе и северо-западе столичного региона.

В одном из случаев обломки упали на садовый дом в городском округе Истра, в результате чего пострадали 2 человека: мужчину забрали в больницу, женщина от госпитализации отказалась.

Фото из telegram воробьева

Также, по словам Воробьева, выбиты окна в трех домах.

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