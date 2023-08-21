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Минобороны РФ заявило, что уничтожило 2 беспилотников в Подмосковье: 2 пострадавших

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 08:55
Минобороны РФ заявило, что уничтожило 2 беспилотников в Подмосковье: 2 пострадавших
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Министерство обороны России утверждает, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили 2 украинских беспилотника.

Источник: российское Минобороны в Telegram, пропагандистка Маргарита Симоньян и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram

Детали: Сообщается, что беспилотник якобы упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района Московской области, при этом обошлось без пострадавших.

Дополнено: Позже российское Минобороны заявило, что в 8:16 сбило в Московской области второй якобы украинский беспилотник.  

Сообщается, что якобы "силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области". 

Пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram заявила, что якобы один из двух сбитых беспилотников в Московской области упал рядом с ее домом.

Она добавила, что это произошло на соседней улице и опубликовала фото с небольшим столбом дыма. 

 
Фото из telegram Симоньян 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватили на западе и северо-западе столичного региона.

В одном из случаев обломки упали на садовый дом в городском округе Истра, в результате чего пострадали 2 человека: мужчину забрали в больницу, женщина от госпитализации отказалась. 

 
Фото из telegram воробьева

Также, по словам Воробьева, выбиты окна в трех домах.  

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Темы: Росcиябеспилотники
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