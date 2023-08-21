Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків

"Українська правда", Ірина БалачукПонеділок, 21 серпня 2023, 09:50
Російські аеропорти Внуково і Домодєдово зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

У Росії московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зранку 21 серпня тимчасово не приймали і не відправляли рейси: у столиці РФ не змогли приземлитися пів сотні літаків.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і "ТАСС" з посиланням на пресслужбу аеропорту

Деталі: Зазначається, що з метою безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші аеропорти.

РИА Новости пишуть, що аеропорт "Домодєдово" з 6:26 ввів тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.

Повідомляється, що це зробили для забезпечення додаткових заходів безпеки.

У Росавіації зазначили, що майже 50 літаків не змогли приземлитися в Москві та були перенаправлені в інші аеропорти, допоки не працювали "Внуково" і "Домодєдово".

Оновлено: Пізніше росЗМІ повідомили, що з 8:30 "Внуково" і "Домодєдово" відновили роботу в штатному режимі.

Перед тим Міністерство оборони Росії заявило, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї нібито знищили 2 українські безпілотники.

Теми: аеропортРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія намагається вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках − розвідка Британії
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
F-16 здатен змінити перебіг війни в Україні – Ігнат
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, губернатор каже про звук літака
Останні новини
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
Усі новини...
Реклама: