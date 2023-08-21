Російські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків

У Росії московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зранку 21 серпня тимчасово не приймали і не відправляли рейси: у столиці РФ не змогли приземлитися пів сотні літаків.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і "ТАСС" з посиланням на пресслужбу аеропорту

Деталі: Зазначається, що з метою безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші аеропорти.

РИА Новости пишуть, що аеропорт "Домодєдово" з 6:26 ввів тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.

Повідомляється, що це зробили для забезпечення додаткових заходів безпеки.

У Росавіації зазначили, що майже 50 літаків не змогли приземлитися в Москві та були перенаправлені в інші аеропорти, допоки не працювали "Внуково" і "Домодєдово".

Оновлено: Пізніше росЗМІ повідомили, що з 8:30 "Внуково" і "Домодєдово" відновили роботу в штатному режимі.

Перед тим Міністерство оборони Росії заявило, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї нібито знищили 2 українські безпілотники.