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Російські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків

"Українська правда", Ірина БалачукПонеділок, 21 серпня 2023, 09:50
Російські аеропорти Внуково і Домодєдово зупиняли роботу: там не змогли сісти 50 літаків
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

У Росії московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" зранку 21 серпня тимчасово не приймали і не відправляли рейси: у столиці РФ не змогли приземлитися пів сотні літаків.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і "ТАСС" з посиланням на пресслужбу аеропорту

Деталі: Зазначається, що з метою безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші аеропорти.

РИА Новости пишуть, що аеропорт "Домодєдово" з 6:26 ввів тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків.

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Повідомляється, що це зробили для забезпечення додаткових заходів безпеки.

У Росавіації зазначили, що майже 50 літаків не змогли приземлитися в Москві та були перенаправлені в інші аеропорти, допоки не працювали "Внуково" і "Домодєдово".

Оновлено: Пізніше росЗМІ повідомили, що з 8:30 "Внуково" і "Домодєдово" відновили роботу в штатному режимі.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим Міністерство оборони Росії заявило, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї нібито знищили 2 українські безпілотники.

Теми: аеропортРосія
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