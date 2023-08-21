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Российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 09:50
Российские аэропорты Внуково и Домодедово останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

В России московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" утром 21 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, в столице РФ не смогли приземлится пол сотни самолетов.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Ноовсти и "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, 

Детали: Отмечается, что в целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

РИА Новости пишут, что аэропорт "Домодедово" с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Сообщается, что это сделано для обеспечения дополнительных мер безопасности.

В Росавиации отметили, что почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в другие аэропорты пока не работали "Внуково" и "Домодедово".

Обновлено: Позже росСМИ сообщили, что с 8:30 "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу в штатном режиме.

Перед тем Министерство обороны России заявило, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили два украинских беспилотника.

Темы: аэропортРосcия
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