В России московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" утром 21 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, в столице РФ не смогли приземлится пол сотни самолетов.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Ноовсти и "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта,

Детали: Отмечается, что в целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

РИА Новости пишут, что аэропорт "Домодедово" с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Сообщается, что это сделано для обеспечения дополнительных мер безопасности.

В Росавиации отметили, что почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в другие аэропорты пока не работали "Внуково" и "Домодедово".

Обновлено: Позже росСМИ сообщили, что с 8:30 "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу в штатном режиме.

Перед тем Министерство обороны России заявило, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили два украинских беспилотника.