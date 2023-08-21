Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 21 августа 2023, 09:50
Российские аэропорты Внуково и Домодедово останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

В России московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" утром 21 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, в столице РФ не смогли приземлится пол сотни самолетов.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Ноовсти и "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, 

Детали: Отмечается, что в целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.

РИА Новости пишут, что аэропорт "Домодедово" с 6:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Реклама:

Сообщается, что это сделано для обеспечения дополнительных мер безопасности.

В Росавиации отметили, что почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в другие аэропорты пока не работали "Внуково" и "Домодедово".

Обновлено: Позже росСМИ сообщили, что с 8:30 "Внуково" и "Домодедово" возобновили работу в штатном режиме.

ВИДЕО ДНЯ

Перед тем Министерство обороны России заявило, что утром 21 августа в Подмосковье якобы уничтожили два украинских беспилотника.

Темы: аэропортРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров

фотоАвиакатастрофа на Житомирщине: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка

Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты

видео"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом

Украинские защитники приблизились к следующему прорыву оборонительных позиций оккупантов – ISW

Все новости...
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
F-16 способен изменить ход войны в Украине – Игнат
В Ростове-на-Дону прогремели взрывы, губернатор говорит о звуке самолета
Последние новости
13:47
фото, видеоВ Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
13:38
Министр финансов РФ прогнозирует рост ВВП в 2023 году от 2,5%
13:24
Трампу пожертвовали рекордные $7,1 миллиона после тюремного фото
13:06
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
12:57
На Ивано-Франковщине под колеса поезда попала девушка, которая двигалась по колеям в наушниках
12:47
Прибыли китайских промышленных компаний падают седьмой месяц подряд
12:31
В Швейцарии альпинисты украли ящик для пожертвований на высоте более 2 километров
12:28
РФ атаковала авиацией Херсонскую область
12:06
Пропутинской Нетребко запретили выступать в Эстонии
11:43
В Украине будут судить педагога, которая во время оккупации Мариуполя возглавила колледж – полиция
Все новости...
Реклама: