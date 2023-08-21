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Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр

Альона Мазуренко Понеділок, 21 серпня 2023, 09:15
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
скриншот deepstatemap

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, українські військові минулого тижня звільнили 3 кв.км біля Бахмута.

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону, Military Media Center

Пряма мова: "По Північному флангу біля Бахмута ворог намагається вибити наші війська, тому що наші війська зайняли там ключові панівні висоти. Ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть там повноцінно просуватися, тому ворог намагається штурмувати з північного флангу, щоб вибити ЗСУ. Ворогу не вдається цього зробити, але бої там гарячі.

По Південному флангу довкола Бахмута наші війська просуваються. За минулий тиждень звільнили 3 кв.км. І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута".

Деталі: За її словами, захисники просуваються на південному фланзі міста Бахмут.

На півдні, за словами заступниці міністра, за останній тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Куп'янському, Лиманському напрямках ворог підтягує додаткові сили, відбувається перегрупування.

Пряма мова: "На Куп'янському напрямку складна ситуація. Ви знаєте, що в тому числі ворог обстрілює і Куп'янськ. Бої продовжуються. Наші оборонці чинять дуже потужний опір ворогу".

На Куп'янському напрямку захисники відбили атаки ворога південніше Першотравневого, Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог там не просувається.  

На Лиманському напрямку основні бої тривають довколо Серебрянського лісництва: "Ворог намагається вибити нас з позицій Кремінної – Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі".

Теми: Бахмутвійнадеокупація
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