Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр

Алена МазуренкоПонедельник, 21 августа 2023, 09:15
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
скриншот deepstatemap

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, украинские военные на прошлой неделе освободили 3 кв.км возле Бахмута.

Источник: Маляр в эфире телемарафона, Military Media Center

Прямая речь: "По северному флангу возле Бахмута враг пытается выбить наши войска, потому что наши войска заняли там ключевые господствующие высоты. Враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута и не могут там полноценно продвигаться, поэтому враг пытается штурмовать с северного фланга, чтобы выбить ВСУ. Врагу не удается этого сделать, но бои там горячие.

По Южному флангу вокруг Бахмута наши войска продвигаются. За прошедшую неделю освободили 3 кв.км. И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута".

Детали: По ее словам, защитники продвигаются на южном фланге города Бахмут.

На юге, по словам заместителя министра, за последнюю неделю ситуация существенных изменений не претерпела. Защитники продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Купянском, Лиманском направлениях враг подтягивает дополнительные силы, происходит перегруппировка.

Прямая речь: "На Купянском направлении сложная ситуация. Вы знаете, что в том числе враг обстреливает и Купянск. Бои продолжаются. Наши защитники оказывают очень мощное сопротивление врагу".

На Купянском направлении защитники отбили атаки врага южнее Першотравневого, Синьковки, восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг там не продвигается.

На Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества: "Враг пытается выбить нас с позиций Кременной - Белогоровки, которые были ранее заняты нашими войсками. Врагу это не удается, но бои там тоже очень ожесточенные".

Темы: Бахмутвойнадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю
Утром защитники сбили российский Ка-52
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: