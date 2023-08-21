Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія намагається вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 09:30
Росія намагається вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках − розвідка Британії
Російські окупанти. Фото vm.ru

У Росії ймовірно може з’явитися нове військове з'єднання, оскільки країна-агресор намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Дослівно розвідка: "Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява одного нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії".

Деталі: Повідомляється, що це з'єднання, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.

Реклама:

Британські розвідники вважають, що 18 загальновійськова армія складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої", − йдеться у звіті британської розвідки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіявійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка

Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети

відео"Розібрати окупантів на атоми": морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом

Українські захисники наблизилися до наступного прориву оборонних позицій окупантів – ISW

Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули

Усі новини...
Росія
Податки з прибутків: заморожені активи РФ уже зараз можуть працювати на Україну
У Росії всіх таксистів хочуть пересадити на Lada, водії проти
У Воронезькій області знайшли сибірську виразку і ввели режим НС
Останні новини
12:06
Пропутінській Нетребко заборонили виступати в Естонії
11:43
В Україні судитимуть освітянку, яка під час окупації Маріуполя очолила місцевий коледж – поліція
11:33
фотоРосіяни заявили, що в Курську безпілотник влетів у багатоповерхівку
11:13
Дієта без солі може знизити ризик проблем із серцем на 20% – вчені
11:06
Суд покарав громадянина Латвії за співпрацю з інформагентством РФ
10:53
фотоРанкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
10:42
У порту Дубліна виявили марихуану на суму два мільйони євро
10:26
фотоАвіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів
10:08
Нацбанк продав на міжбанку понад 590 мільйонів доларів з резервів
09:49
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
Усі новини...
Реклама: