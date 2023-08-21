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Росія намагається вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 09:30
Росія намагається вивільнити досвідчені сили для боїв на ключових напрямках − розвідка Британії
Російські окупанти. Фото vm.ru

У Росії ймовірно може з’явитися нове військове з'єднання, оскільки країна-агресор намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках, вважає британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Дослівно розвідка: "Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява одного нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії".

Деталі: Повідомляється, що це з'єднання, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.

Британські розвідники вважають, що 18 загальновійськова армія складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої", − йдеться у звіті британської розвідки.

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Теми: Росіявійнаармія
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