Россия пытается высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях − разведка Британии

У России вероятно может появиться новое военное соединение, поскольку страна-агрессор пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Дословно разведка: "Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения − 18-й общевойсковой армии".

Детали: Сообщается, что это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

Британские разведчики считают, что 18 общевойсковая армия будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где идут ожесточенные бои", − говорится в отчете британской разведки.

Предыстория: