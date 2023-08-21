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Россия пытается высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 09:30
Россия пытается высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях − разведка Британии
Российские оккупанты. Фото vm.ru

У России вероятно может появиться новое военное соединение, поскольку страна-агрессор пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Дословно разведка: "Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения − 18-й общевойсковой армии".

Детали: Сообщается, что это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

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Британские разведчики считают, что 18 общевойсковая армия будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где идут ожесточенные бои", − говорится в отчете британской разведки.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ на Харьковщине – нет.
  • В то же время, как писало со ссылкой на источники The Washington Post, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Темы: Росcиявойнаармия
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