Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия пытается высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 09:30
Россия пытается высвободить опытные силы для боев на ключевых направлениях − разведка Британии
Российские оккупанты. Фото vm.ru

У России вероятно может появиться новое военное соединение, поскольку страна-агрессор пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Дословно разведка: "Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения − 18-й общевойсковой армии".

Детали: Сообщается, что это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

Британские разведчики считают, что 18 общевойсковая армия будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.

"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где идут ожесточенные бои", − говорится в отчете британской разведки.

Предыстория:

  • Ранее британская разведка проинформировала, что наступление Украины на юге успешное, тогда как РФ на Харьковщине – нет.
  • В то же время, как писало со ссылкой на источники The Washington Post, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Темы: Росcиявойнаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Налоги с доходов: замороженные активы РФ уже сейчас могут работать на Украину
В России всех таксистов хотят пересадить на Lada, водители против
В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: