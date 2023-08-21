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Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 21 серпня 2023, 12:48
Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони
скриншот deepstatemap

Військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.

Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.

В Роботине зараз триває планова бойова робота".

Деталі: На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції захисників та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Російські пропагандисти на днях почали писати у соцмережах, що окупанти покидають Роботине і мають невдачі на Запорізькому напрямку. 

Нагадаємо: 

  • Західні ЗМІ також повідомляли, що ЗСУ домоглися важливих успіхів на південному фронті і, можливо, прорвали достатню кількість мінних полів, щоб дістатися до першої з трьох ліній російських оборони.

Теми: ЗапоріжжяЗбройні силивійна
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