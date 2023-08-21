Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони
Військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram
Дослівно: "Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.
Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.
В Роботине зараз триває планова бойова робота".
Деталі: На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.
Окупанти продовжують обстрілювати позиції захисників та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".
Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
Російські пропагандисти на днях почали писати у соцмережах, що окупанти покидають Роботине і мають невдачі на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо:
- Західні ЗМІ також повідомляли, що ЗСУ домоглися важливих успіхів на південному фронті і, можливо, прорвали достатню кількість мінних полів, щоб дістатися до першої з трьох ліній російських оборони.