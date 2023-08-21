Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони

Військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.

Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.

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В Роботине зараз триває планова бойова робота".

Деталі: На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції захисників та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

ВІДЕО ДНЯ

Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Російські пропагандисти на днях почали писати у соцмережах, що окупанти покидають Роботине і мають невдачі на Запорізькому напрямку.

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