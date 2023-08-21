Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 21 серпня 2023, 12:48
Захисники мають успіх в районі Роботиного – Міноборони
скриншот deepstatemap

Військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області.

Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.

Реклама:

В Роботине зараз триває планова бойова робота".

Деталі: На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції захисників та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

ВІДЕО ДНЯ

Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Російські пропагандисти на днях почали писати у соцмережах, що окупанти покидають Роботине і мають невдачі на Запорізькому напрямку. 

Нагадаємо: 

  • Західні ЗМІ також повідомляли, що ЗСУ домоглися важливих успіхів на південному фронті і, можливо, прорвали достатню кількість мінних полів, щоб дістатися до першої з трьох ліній російських оборони.

Теми: ЗапоріжжяЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, губернатор каже про звук літака
Повітряні сили розповіли, скільки винищувачів треба Україні
Україна зможе використовувати винищувачі F-16 лише на своїй території – Міноборони Данії
Готелі, ресторани та ТРЦ: СБУ арештувала майно російського генерала в Україні
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: